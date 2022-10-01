先進生質材料中心揭牌 注入循環經濟研發新能量

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經濟部推動台糖攜手中央研究院、工業技術研究院成立的「先進生質材料中心」，1日在台糖總公司揭牌。（工研院提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年10月1日

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（中央社記者張榮祥台南1日電）經濟部推動台糖攜手中央研究院、工業技術研究院成立的「先進生質材料中心」，今天在台糖總公司揭牌，為台灣循環經濟技術發展注入研發新能量。

「先進生質材料中心」今天在台糖總公司揭牌，落腳於台糖研究所。台糖研究所也和中研院農業生物科技研究中心簽署合作備忘錄，將攜手建構自主關鍵技術能量，讓此中心成為新世代生質材料生產的示範基地。

另外，台糖研究所和中研院農生中心，也分別和台灣酵素公司、駿瀚生化、福壽實業、大武山牧場等企業積極引進國際廠商合作，開啟台灣生質材料產業新紀元。

經濟部發布新聞稿指出，經濟部致力推動循環技術及材料產業，去年由工研院在高雄中油五輕煉油廠成立「循環材料創新研發專區推動辦公室」，且先後於嘉義及高雄成立「先進觸媒中心」及「粉體材料先進製程研發中心」，加上「先進生質材料中心」，厚植南部關鍵循環材料研發能量。

總統府國策顧問何美玥表示，先進生質材料中心在台糖老幹上，嫁接中研院農生中心與工研院科技研發的新枝，建構台灣生質材料的國家級產學研合作與產業化推動平台，必能轉化帶動台灣生技產業躍升的力量，開啟生技發展新風貌。

台糖董事長陳昭義說，先進生質材料中心將導入台糖研究所技術資源，協助產業端試量產，營造友善的市場接軌環境。（編輯：郭諭儒）1111001