先進生質材料中心揭牌 循環經濟注入研發能量

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（中央社記者潘姿羽台北1日電）經濟部推動國家級「先進生質材料中心」落腳台糖，今天正式揭牌啟用，宣告創新材料國產化，並匯聚產官學研的不同專業面向，希望未來可為台灣循環經濟技術的發展注入研發新能量。

經濟部今天發布新聞稿，宣布在循環技術暨材料創新研發專區內，已推動台糖攜手中研院與工研院等產、學、研機構成立「先進生質材料中心」，聚焦於保健植源劑、關鍵酵素及循環性生質材料3大核心主軸，並於今天揭牌啟用。

今天的揭牌儀式由總統府國策顧問何美玥、經濟部次長曾文生、台糖董事長陳昭義、工研院院長劉文雄、經濟部循環經濟推動辦公室諮詢顧問蕭慈飛一起揭牌，中研院院長廖俊智則以視訊共同參與，表達中研院大力支持合作的立場，正式宣告「先進生質材料中心」落腳於台糖研究所。

台糖研究所也與中研院農業生物科技研究中心簽署合作備忘錄，雙方將攜手建構自主關鍵技術能量，讓中心成為新世代生質材料生產的示範基地；目前已經成立第一家系統技術整合型的臺灣酵素公司，實現生質材料國產化目標。

同時，台糖研究所與中研院農生中心分別與臺灣酵素公司、駿瀚生化、福壽實業、大武山牧場等企業共同簽署合作備忘錄，積極引進國際廠商展開合作。

曾文生指出，經濟部致力推動循環技術及材料產業，去年正式由工研院於高雄中油五輕煉油廠成立「循環材料創新研發專區推動辦公室」，並先後於嘉義及高雄成立「先進觸媒中心」及「粉體材料先進製程研發中心」，加上今天成立的「先進生質材料中心」，都是在厚植南部關鍵循環材料研發能量。

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陳昭義則說，先進生質材料中心會導入台糖研究所的技術資源，協助產業端進行試量產，營造友善的市場接軌環境；他也以護國神山台積電為例，期勉先進生質材料中心像台積電一樣先進。

展望未來，經濟部將持續與產業、學研單位團結攜手，以循環技術暨材料創新研發專區作為整合研發示範場域，完善循環材料、製程技術的法規與商業模式，引領台灣產業朝循環經濟發展。（編輯：張均懋）1111001