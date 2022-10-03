蘋果28日公布財報 聚焦iPhone 14市況和印度製造

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）蘋果（Apple）iPhone 14系列市況備受關注，蘋果公司將於28日公布2022會計年度第4季財報，屆時包括美元升值對iPhone營收影響、印度製造、產能轉移、供應鏈備貨和庫存狀況、全球景氣等，將是法人關注焦點。

蘋果將於美國時間27日下午（台灣時間28日上午）公布2022會計年度第4季（截至今年9月底）的季度財報，屆時蘋果執行長庫克（Tim Cook）將在線上回應法人提問。

蘋果在7月底線上法人會議中預估，該季營收年增幅度將加速，供應鏈受限影響降低，不過美元強勢，國外貨幣匯率波動可能影響50億美元的營收減損。

蘋果在台北時間9月8日凌晨推出4款iPhone 14系列，隔週開賣，儘管高階版iPhone 14 Pro和Pro Max機種如市場預期熱銷，不過基本款iPhone 14和14 Plus市況相對保守，預期在10月28日蘋果法人說明會中，iPhone 14系列銷售狀況將是熱議重點。

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此外印度媒體在9月底報導，蘋果證實iPhone 14在印度生產，合作夥伴鴻海集團在坦米爾那都省（Tamil Nadu）廠區開始製造iPhone 14。這是蘋果推出iPhone最新款機種後，首次僅在數週內就開始於印度製造，蘋果在全球iPhone產能布局是否有變化，備受關注。

iPhone 14系列供應鏈備貨和庫存狀況也是市場高度關注議題，市場傳出蘋果要求鴻海iPhone 14產線轉為iPhone 14 Pro系列產線，預期iPhone 14 Pro系列出貨占整體iPhone 14出貨量，下半年可到60%至65%，較先前預估55%至60%占比增加，蘋果是否因此調升對第4季營運展望，也是外界關注焦點。（編輯：楊蘭軒）1111003