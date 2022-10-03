傳產油國擬大幅減產 油價聞訊漲逾4%

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（中央社香港3日綜合外電報導）媒體報導，石油輸出國家組織（OPEC）和其他產油國考慮大幅減產，國際油價今天在亞洲盤大漲超過4%。

法新社報導，紐約西德州中級原油大漲4.5%，來到每桶83.06美元；倫敦布倫特原油則是勁漲4.4%，來到每桶88.83美元。產油國5日將在維也納開會，彭博報導，油國代表官員將討論每日減產達100萬桶。

彭博報導，這項減產計畫OPEC代表尚未拍板，料創下COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成油價崩盤以來最大減產幅度。

普萊斯期貨集團（Price Futures Group）策略師佛林（Phil Flynn）表示，此舉「將足以替油價設下底部」。

近幾個月來，受到市場憂心主要經濟體面臨衰退的疑慮下，紐約和倫敦油價雙雙挫跌，美元走堅和中國經濟問題也對油價造成打擊。

國際油價自俄羅斯入侵烏克蘭以來的漲幅不但悉數回吐，更觸及1月以來僅見的水準。

星展銀行（DBS Bank）能源分析師沙卡（Suvro Sarkar）指出：「油價重返每桶100美元，只是時間早晚的問題，特別是在年底前，供應量料緊俏的情況下。」（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1111003