聯準會升息速度可望放緩 歐股早盤勁漲

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（中央社倫敦4日綜合外電報導）由於美國傳出的經濟數據疲軟，激起投資人期待美國聯邦準備理事會（Fed）可能放緩原有升息計畫，歐洲股市今天早盤應聲強勁走揚。

法新社報導，美國昨天公布9月製造業採購經理人指數（PMI）下滑1.9點至50.9，瀕臨榮枯分界線50點；其中價格次指數更降至2年多來最低水準。

英國網路投資平台「互動投資人」（Interactive Investor）分析師韓特（Richard Hunter）表示：「美國製造業數據比預期弱，被視為升息行動可能正使得產品需求降溫的跡象，進而令人期待聯準會的立場轉向，即使通膨幽靈仍穩居他們（央行官員）陳述的要務事項首位。」

歐元區昨天公布的調查數據也顯示，受到區域持續面臨能源危機影響，製造業活動萎縮。

法蘭克福和巴黎股市今天早盤猛漲逾3%，呼應稍早收盤的東京股市爆出類似漲幅。倫敦股市也勁揚達2%。

巴黎CAC 40指數上揚3.5%，報5995.86點。

法蘭克福DAX指數揚升3.1%，報12590.86點

倫敦FTSE 100指數上漲2.0%，報7046.02點。（譯者：張正芊/核稿：劉淑琴）1111004