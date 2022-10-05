台積電大漲5%帶頭衝 台股盤中強彈300點

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（中央社記者韓婷婷台北5日電）美股延續大漲氣勢，2個交易日上漲1500點，台積電現貨股價也在ADR上漲5.14%帶動下，拉出逾5%的漲幅，帶領台股早盤強彈逾300點，跳空站上10日線13717點，成交量也有明顯增溫。

截至10時50分，加權股價指數上漲308.65點、為13885.17點、成交值新台幣1335.79億元，美股大漲帶動先前表現疲弱的電子股演出強彈走勢，電子類股指數漲幅逾3%，再扮多頭指標。

晶圓代工龍頭台積電早盤股價最高至451元，大漲22元，聯發科也隨之上攻，股價最高至608元，此外，鴻海、國巨等指標股也挺身而出，齊助台股脫離相對低檔區。

美股道瓊工業指數重回3萬點，讓多頭軍心稍定，美系外資也認為，台股今年以來表現落後整體新興市場，已反應總體經濟大部分利空，升評台股至「加碼」，明年中指數高點上看16500點，並強調早鳥進場機會浮現（Early Entry Point Emerges）。

投顧業者表示，台股被動跟隨國際股市漲跌，資金在各類題材、中小型股之間快速流動，若國際股市回穩、美元指數不再強勢，台股有機會迎來外資回補，月線14158點將是此波空方架構是否告一段落的重要觀察點。

分析師指出，第4季依然充滿挑戰，今年美國聯邦準備理事會（Fed）強力升息，明年全球經濟衰退的風險升高，何時Fed升息放緩或結束才是股市牛、熊市的拐點。（編輯：楊凱翔）1111005