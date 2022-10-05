確保消費者權益 內政部堅定修法遏止炒房

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（中央社記者楊淑閔台北5日電）內政部地政司司長王成機今天出席消基會舉辦的不動產議題論壇時表示，平均地權條例修正草案已送立法院待審查，明確定義炒作行為並祭罰，且可按次罰，修法雖不易，會持續推進。

消基會今天舉辦「2022第五屆不動產高峰論壇」，王成機受邀與會，以「房市透明化．居住有保障」為題進行相關政策說明。

有關民眾關注全台房價持續飆升議題，王成機數次重申，房子是作為居住使用的，不是用來炒作的，相關因應措施，已在「平均地權條例修正草案」中有相關規範，雖然修法不易，內政部會持續推進進入實質審查。

王成機指出，市場出現的新型態炒房包含將預售屋透過閉門方式潛銷，或是分期銷售，透過每期數量規模減量營造飢餓行銷效應，還有製造不實銷售資訊、製造排隊搶購假象，網路群組銷售，以及加價換約出售等。

他並說，草案內容規範對炒作者按戶（棟、筆）處新台幣100萬元以上、5000萬元以下罰鍰，並得限期改正，屆期未改正，可按次處罰；同時在草案中建立檢舉獎金制度，藉此推動吹哨人機制，擴大遏止炒房作用力，檢舉獎金的核發機制，則有待後續以子法搭配推行。

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他再舉例，利用員工或親友等人做假交易，申報預售屋成交資訊後，再解除買賣契約，這種虛假的交易會產生價格定錨效應，過去解約不用申報，草案新增規範銷售預售屋者應於買賣契約解約日起30日內申報，不照規定執行，將對違者開罰來抑制假交易。

另外，他說，這次修法也新增訂定禁止新建成屋紅單（小額付款的預購單）轉賣的規範，並會對違者開罰，也是為了抑制假交易。（編輯：陳政偉）1111005