台郡9月營收寫新高 泰鼎-KY創同期高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北5日電）受惠蘋果客戶拉貨，台系軟板大廠台郡9月營收創下新高，預估今年營運將逐月增溫至11月高峰；泰鼎-KY結算9月營收月增18.7%，與前9月營收同步寫下歷年同期新高。

台郡受惠客戶拉貨，9月營收新台幣48.77億元，年增逾50%，寫下歷史新高紀錄；累計前9月營收為289.47億元，年增24.34%。

台郡先前表示，雖受中國封控影響，第2季每股賺0.9元，累計上半年每股盈餘3.23元，預估今年營運將逐月增溫至10、11月達高峰，全年維持高個位數百分比年成長，下半年毛利率不會比去年差。

在泰國設廠的PCB台廠泰鼎-KY自結9月營收12.73億元，月增18.7%，較去年同期增加11.7%；累計前9月營收達113.15億元，年增9.2%。

受到7月消費性訂單客戶調整庫存影響，泰鼎-KY第3季營收31.99億元，季減19.4%，年減11.4%。泰鼎-KY指出，目前產品調整庫存的影響已告一段落，後續仍要觀察整體需求面。（編輯：張良知）1111005