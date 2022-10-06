台積電大立光走揚 台股震盪小漲

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（中央社記者張建中台北6日電）台股今天走勢震盪，早盤一度衝高來到13899.23點，逼近13900點關卡，不過，隨後漲勢收斂，力守平盤13801.43點之上，震盪小漲。台積電與大立光股價同步走高，為盤面焦點。

至11時2分，台股加權指數來到13862.98點，上漲61.55點，成交值新台幣1019.76億元。

台積電美國存託憑證（ADR）5日上揚1.67美元，漲幅達2.29%，帶動台積電今天股價持續走高，盤中一度達新台幣451元，上漲6元，市值增加1555億元，達11.69兆元，並貢獻大盤約49點。

光學鏡頭廠大立光9月受惠iPhone 14加持，營收衝51.03億元，創22個月來新高，激勵股價持續走高，一度達1840元，大漲95元。

鴻海在平盤107元上下震盪；聯發科表現相對疲弱，開高震盪走低，一度由紅翻黑，達590元，下跌9元。整體電子類股指數震盪小漲。

傳統產業股漲跌互見，其中，汽車類股指數上揚逾1%，表現最強勢，水泥與紡織類股也同步走揚；塑膠類股指數一度下挫逾1%，表現相對疲弱。（編輯：楊蘭軒）1111006