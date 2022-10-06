海空運市場價量齊跌 中菲行9月營收年減19.8%

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（中央社記者賴言曦台北6日電）攬貨業者中菲行國際物流公司今天表示，9月海空運市場皆面臨需求下降、價格下跌的挑戰，集團9月自結營收為新台幣30.78億元，年減19.8%；累計前9個月營收331.14億元，年增28.8%。

觀察中菲行9月各項業務表現，海運營業額11.56億元，年減31.2%，占比37.6%。空運17.86億元，年減12%，占58%。合同物流1.36億元，年增5.4%，占集團營業額4.4%。

累計中菲行前9月海運營業額137.62億元，年增24.1%，占比41.5%；空運181.36億元，年增33.1%，占54.8%；合同物流12.16億元，年增20.9%，占集團營業額3.7%。

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中菲行透過新聞稿表示，雖然市場面臨需求下降、價格下跌的挑戰，但由於集團預見市場變動，在重要的利基市場進行差異化、區域化的戰略布局，因此在美國、加拿大、荷蘭、印度、中國、越南、新加坡、泰國、馬來西亞、菲律賓、印尼、韓國、台灣的貨運量，皆有一定幅度的成長。

展望後市，中菲行表示，未來將進一步透過資料庫雲端數據分析，充分瞭解客戶需求，並透過扁平化的組織與客戶互動，以資安認證的雲端數位供應鏈管理平台，提供國際物流價值鏈的服務，預期在市場變遷下仍能突破，迎來一定的經營績效。（編輯：楊蘭軒）1111006