台股3天強彈591點 法人：有望震盪走高挑戰萬四

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（中央社記者張建中台北6日電）台股今天持續走高，終場上漲90.62點，近3個交易日合計強勁彈升591.57點。法人表示，台股後續可望震盪走高，不排除有機會挑戰萬四關卡。

隨著大立光與台積電持續走高，金融股同步揚升，台股震盪收高，上漲90.62點，逼近13900點，收在13892.05點，成交值新台幣1754.93億元。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，台股在經過連日強勁反彈後，指數逐漸逼近技術性壓力，走勢難免會趨於震盪，不過，觀察今天賣壓並不沉重，預期未來可望逐步震盪走高。

分析師王兆立說，目前市場氣氛依然傾向悲觀，投資人高度關注反彈是否會稍縱即逝，這端視各國央行態度，並需觀察外資動向，以及跌深產業復甦的狀況。

王兆立表示，台股在反彈過程中，當然會遭遇一些壓力，不過，觀察匯率開始走穩，隨著變數趨緩，上檔壓力逐步化解，市場信心可望逐漸恢復。

他預期，台股可望震盪走高，由跌深股及創高強勢股進行輪動，指數不排除有機會挑戰萬四關卡。不過，匯率、美元指數及美國公債殖利率將持續牽動國際股市和台股後市，應追蹤留意。

黃國偉說，國際經濟情勢與產業景氣尚未落底，還在調整過程中，企業業績表現與未來營運展望也是影響股價表現的關鍵。（編輯：黃國倫）1111006