搶息資金湧進 元大高股息連2天成交量逾10萬張

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（中央社記者韓婷婷台北6日電）元大高股息3日公告今年度預估配息2.1元、創史上新高後，連兩日成交量超過10萬張，5日單日淨申購張數14.7萬張、淨申購金額38.9億元，雙雙改寫0056本身所保持的台股高股息ETF紀錄。

元大投信表示，觀察投資人對於高股息ETF的買進，多從「價跌息更高」思考角度出發，以最具代表的0056為例，以往的單日淨申購金額創新高，多出現在台股重挫之際，包括2020年1月30日、2020年3月12日、2020年3月13日，台股受疫情影響分別下跌696點、293點與471點，0056買盤旋即出籠；又或是除息後股價下跌，如2021年10月22日，0056除息1.8元，也吸引低接資金進場。

而今年特別的是，市場資金在收益分配第一階段公告後就大舉搶進，不僅4、5兩日交易量破10萬張，5日單日淨申購張數更一舉推上14.7萬張、淨申購金額38.9億，且創紀錄買盤出現在0056上漲日，均顯示今年參與史上新高除息的資金動能強勁。

元大投信表示，本次第一階段公告每受益權單位數預估配發2.1元，是採保守原則估計，已預留發行單位數成長幅度，距離配息金額稀釋門檻仍有空間，投資人不需過度擔心。未來將於17日公布實際配發金額，18日為除息前最後買進日，19日進行除息交易。

0056自2007年成立，選股邏輯簡單，從台股上市市值前150檔股票中，選取未來一年預估現金股息殖利率最高的30檔作為成分股，以兼顧市值流動性並追求高股息投資成果，歷經多次市場多空考驗，除2008、2010這兩年的配息是累積至次年度發放外，2011年至2022年已連續12年配息，將挑戰連續12年填息紀錄。

元大投信提醒，在選擇高股息ETF時，要留意配息率是否與追蹤指數的殖利率差異太大，代表有超配資本利得之虞，可能使長期績效落後追蹤指數。ETF公布高配息率後，市場大幅搶進可能使得在外流通受益權單位數大幅增加，造成股息稀釋，此情形相對容易發生在成立時間短、規模小的ETF之上；參加配息時也要留意基金配息率不代表報酬率，宜一併留意基金淨值變動。（編輯：趙蔚蘭）1111006