同欣電9月營收寫第3高 法人：未受台北廠失火影響

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）半導體構裝廠同欣電今天下午公布9月自結合併營收新台幣12.59億元，站上歷史單月第3高，法人指出，未受9月下旬台北廠區部分產線火災影響。

同欣電9月自結合併營收12.59億元，較8月12.63億元微減0.31%，比去年同期13.13億元減少4.14%，站上歷史單月第3高。

同欣電9月下旬台北廠區陶瓷基板電鍍產線發生火災獲得控制，透過協調其他廠區填補產能，法人指出，9月營收結果顯示未受台北廠區部分產線火災影響。

第3季同欣電自結合併營收37.11億元，較第2季36.05億元微增2.9%，創單季次高；累計今年前3季同欣電自結營收107.82億元，較去年同期103.52億元成長4.15%。

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本土法人分析，陶瓷基板產品線占同欣電整體營收比重約2成出頭，台北廠區火災不影響9月營收，預期影響第4季營收程度僅約個位數百分點，主要是第2季開始同欣電減少陶瓷基板營收規模，並非今年主要成長動能。

在CMOS影像感測元件（CIS）構裝，CIS構裝產品業績占同欣電整體業績比重約55%，車用CIS需求持續成長；不過市調機構先前指出，受到智慧型手機銷售量下滑、手機攝影鏡頭成長趨緩、以及全球經濟景氣疲軟等因素影響，今年全球CIS市場將出現13年來的首次下滑，同欣電第4季CIS構裝業績表現，將牽動第4季整體營運展望。（編輯：趙蔚蘭）1111007