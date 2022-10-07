美就業報告發布前焦慮瀰漫 亞股全線收黑

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（中央社香港7日綜合外電報導）由於重量級美國9月就業報告將在今天稍晚公布，結果可能決定美國聯邦準備理事會（Fed）升息規劃，投資人緊張情緒取代本週前幾個交易日樂觀氣氛，亞洲股市今天收盤全面下挫。

法新社報導，本週初始美國公布的經濟數據不振，卻激勵股市勁揚，因為投資人冀望美國央行會因此放緩嚴厲的貨幣政策緊縮計畫。

然而，今年來大多時間籠罩股市的不確定性又逐漸回籠，美國股市3大指數昨天收盤再度走跌，眾人目光鎖定今天將出爐的美國9月非農業就業數據。

分析師預測美國新增25萬名就業人口，雖然會是2020年底以來最低水準，但仍然健康，意味著美國勞動市場依舊強健。

不過投資人擔憂，如果數據高於預期，人們會預料聯準會將繼續猛烈升息，令股市再掀拋售潮。

美國央行官員已不斷警告，他們決心藉升息來對抗居40年高點的通貨膨脹，即使造成經濟衰退也在所不惜。這使得股市交易商擔心，全球經濟正朝向衰退前進。

另一方面，市場需求下滑導致數家晶片製造商發布悲觀財報，韓國半導體巨擘三星（Samsung）也發表財測警告，投資人因此對即將到來的財報季抱持憂慮，為股市增添賣壓。

香港股市今天收盤下挫1.5%，在亞股當中領跌。東京股市收低0.7%，雪梨、首爾、新加坡、台北、威靈頓、雅加達、馬尼拉、曼谷和孟買股市全數收黑。上海股市因國定假日休市。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1111007