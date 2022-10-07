經濟數據疑慮及長假效應 台股再陷量縮觀望

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（中央社記者潘智義台北7日電）台股3個交易日合計上漲591.57點後，今天因國慶連假效應、美國將公布非農就業人口數據及消費者物價指數等不確定因素，投資人持續觀望，指數下跌189.77點，量能明顯萎縮。

台股今天終場收在13702.28點，下跌189.77點，跌幅1.37%，成交值急縮至新台幣1610.41億元，加計盤後交易約1652.14億元。

萬寶投顧董事長朱成志接受電訪表示，雖然美國總經數據公布前，市場觀望氣氛濃厚，但反彈格局未變。不論美國總體經濟表現，還是聯準會（Fed）升息抗通膨的走向，都因最高峰的通膨壓力期已過，現在市場氣氛已經偏多。

朱成志直言，因10月美聯準會不開會，讓股市有喘息空間，加上美元指數升勢緩和，10月已有見底跡象。

他說，國際股市趨穩，加上中國十一長假後召開20大會議，中國為求穩定、拚經濟，有利全球經濟環境；而美國總經的利空有利於11月美聯準會緩和升息，雖然聯準會鷹派官員繼續釋放消息，但投資人仍可中性看待。

他認為，現階段台股看個股表現，開放邊境政策可帶動相關股票表現；但台股暫時看不到任何中長線大利多的訊號出現，仍缺乏較大的動力推升整體股市向上。（編輯：張良知）1111007