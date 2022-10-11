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鴻海10/18科技日強攻電動車 Model C量產版影片曝光[影]

2022/10/11 11:18（10/11 11:33 更新）
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影片來源：鴻海

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）鴻海科技日將於18日登場，近期強力曝光Model B和Model V新電動車款預告影片，今天再釋出Model C量產版休旅車預告影片，主打外觀及性能再進化。

影片中採用白色外觀塗裝的Model C量產版休旅車，呈現簡約時尚設計風格，在動靜之間強調性能及續航表現；鴻海去年公布首款Model C電動休旅車原型車款，今年規劃在10月18日科技日上呈現Model C量產版內容。

鴻海在10月上旬推出Model B電動車款預告影片，加上9月底搶先預告首款自製電動皮卡車Model V，鴻海2款新電動車、加上今天預告Model C量產版，預計18日科技日亮相的3款新電動車型，已浮上檯面。

市場人士指出，鴻海去年推出Model C原型休旅車、Model E轎車、Model T電動巴士，今年又將推出Model B和電動皮卡Model V，在2年內就推出5款電動車型，鴻海要把市場級距拉出來，搶攻各級電動車市場。

鴻海日前指出，電動車可帶動在地化製造趨勢，集團在美國、墨西哥、歐洲、中東、印度、中國大陸、泰國、印尼、以及台灣等地，建立電動車在地製造據點，電動車可帶動產業典範轉移，掌握關鍵創新解決方案的業者，可成為新世代的贏家。（編輯：楊凱翔）1111011

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