鴻海首次參與台灣氣候行動博覽會 秀電動車綠能成果

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）鴻海首次參與台灣氣候行動博覽會，透過「鴻海永續願景館」展示電動巴士最原始油土造型、以及電動車固態電池產品，透過5大電動車款，打造永續綠能的運輸環境。

2022台灣氣候行動博覽會今天起至9日登場，鴻海集團首次參與，透過「鴻海永續願景館」呈現在綠色環保，淨零減排的成果。

鴻海透過新聞稿指出，這次展出綠色循環實品、智能製造流程、電動巴士最原始的油土造型、以及電動車固態電池產品。除「鴻海永續願景館」外，鴻海也參與論壇，8日由集團環保長洪榮聰分享「從低碳到零碳，邁向永續發展」議題，介紹鴻海如何落實企業社會責任（ESG）、淨零路徑、淨零的機遇及挑戰。

在電動車和儲能系統，鴻海去年發表Model C休旅車、Model E轎車和Model T電動巴士3款自主開發的電動車款，今年10月18日鴻海科技日，也將展示Model B跑格化轎車、以及Model V電動皮卡，打造永續綠能的運輸環境。

鴻海今年正式對外公布ESG永續發展環境（Environmental）領域長程目標規劃，以綠色智能、循環經濟兩大核心策略做為推動方向，並依據SDG 12責任消費與生產的目標要求，集團設定兩大目標，分別是到2025年，廠區塑膠內循環比率60%以上，以及至少取得5座廢棄物零填埋金級驗證（UL2799）廠區。

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鴻海表示，集團在全世界各地有137個辦公室／廠房據點，橫跨24個國家地區，季節性高峰時有將近120萬名員工在廠區內工作、生活，橫跨世界各地的龐大營運量體，節能減碳不遺餘力。

根據鴻海集團內部統計，去年鴻海節省的電力可以讓一輛電動車環繞地球8萬6670圈；去年集團減少的碳排量，相當於672座台北市大安森林公園的固碳量；透過內循環塑膠回收機制，減省碳資源相當於種植14萬2272顆樹的成果。（編輯：蘇志宗）1111007