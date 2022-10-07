更多編輯台推薦新聞：
星咒之絆摘金漫大獎 Moonsia盼台漫被世界看見
文化

星咒之絆摘金漫大獎 Moonsia盼台漫被世界看見

楊勇緯世錦賽摘銅 台灣男子柔道史第一人
運動

楊勇緯世錦賽摘銅 台灣男子柔道史第一人

影片／京都橘高校圓山大飯店快閃表演 樂器掛「日台友情」全場嗨翻
文化

影片／京都橘高校圓山大飯店快閃表演 樂器掛「日台友情」全場嗨翻

次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打
生活

次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

鴻海首次參與台灣氣候行動博覽會 秀電動車綠能成果

2022/10/7 14:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北7日電）鴻海首次參與台灣氣候行動博覽會，透過「鴻海永續願景館」展示電動巴士最原始油土造型、以及電動車固態電池產品，透過5大電動車款，打造永續綠能的運輸環境。

2022台灣氣候行動博覽會今天起至9日登場，鴻海集團首次參與，透過「鴻海永續願景館」呈現在綠色環保，淨零減排的成果。

鴻海透過新聞稿指出，這次展出綠色循環實品、智能製造流程、電動巴士最原始的油土造型、以及電動車固態電池產品。除「鴻海永續願景館」外，鴻海也參與論壇，8日由集團環保長洪榮聰分享「從低碳到零碳，邁向永續發展」議題，介紹鴻海如何落實企業社會責任（ESG）、淨零路徑、淨零的機遇及挑戰。

在電動車和儲能系統，鴻海去年發表Model C休旅車、Model E轎車和Model T電動巴士3款自主開發的電動車款，今年10月18日鴻海科技日，也將展示Model B跑格化轎車、以及Model V電動皮卡，打造永續綠能的運輸環境。

鴻海今年正式對外公布ESG永續發展環境（Environmental）領域長程目標規劃，以綠色智能、循環經濟兩大核心策略做為推動方向，並依據SDG 12責任消費與生產的目標要求，集團設定兩大目標，分別是到2025年，廠區塑膠內循環比率60%以上，以及至少取得5座廢棄物零填埋金級驗證（UL2799）廠區。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

鴻海表示，集團在全世界各地有137個辦公室／廠房據點，橫跨24個國家地區，季節性高峰時有將近120萬名員工在廠區內工作、生活，橫跨世界各地的龐大營運量體，節能減碳不遺餘力。

根據鴻海集團內部統計，去年鴻海節省的電力可以讓一輛電動車環繞地球8萬6670圈；去年集團減少的碳排量，相當於672座台北市大安森林公園的固碳量；透過內循環塑膠回收機制，減省碳資源相當於種植14萬2272顆樹的成果。（編輯：蘇志宗）1111007

鴻海集團
鴻海科技日擬推首款自製電動皮卡車 預告片先曝光[影] 傳與Vedanta簽MOU 鴻海：盼在印度合作半導體
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族