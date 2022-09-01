裕隆鴻海推純電休旅車n⁷ 官網預購10分鐘逾5千人搶訂

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（中央社記者韓婷婷台北1日電）裕隆旗下納智捷LUXGEN今天正式宣布，推出新世代純電休旅車n⁷，預計售價不到百萬元，只要參與專案預繳1000元，即享搶先交車等限定禮遇，預計最快明年下半年起陸續交車。

LUXGEN新世代純電休旅n⁷源自於裕隆集團與鴻海集團合資的研發中心鴻華先進打造的原型概念車Model C發展而來，今天上午9點正式開放預購，在2022年10月15日前只要在線上預繳1000元，就能率先成為「n⁷純電代言人」，獨享優先交車、專屬NFT車證等多項限定專屬禮遇，10分鐘內就吸引超過5000人下訂，官網甚至一度出現異常狀況，消費者無法完成付款。

納智捷表示，LUXGEN n⁷以「推動純電交通真正普及」為核心設計理念，命名展現了品牌同時賦予新能源車系「傳承」與「創新」的雙重期許，「n」代表了Next跨世代、Natural自然共生、Navigator領航者等意涵，「7」則有別以往，除了彰顯級距，更改以次方標註呈現，呼應新世代車系的無限潛能。

納智捷指出，LUXGEN n⁷整合了國內外電動車供應鏈共創模組化平台，打造電動車全新高標，實現「世界同步、台灣優先」的全新策略模式。（編輯：楊凱翔）1110901