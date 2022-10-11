美升息債券殖利率彈升 銀行保險業增債減股

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北11日電）美國猛烈升息，債券殖利率上揚，今年8月底銀行及保險業合計握有債券部位帳列金額達新台幣27兆4202億元，年增逾2兆元，另一方面持續調節股票部位，帳列金額下滑至3兆311億元。

金管會今天公布金融三業持有股債部位概況，截至今年8月底止，本國銀行投資債券帳列金額達7兆3905億元，年增8297億元，投資股票帳列金額下滑至6946億元，年減264億元。

金管會銀行局副局長林志吉分析，今年美國升息，帶動債券殖利率彈升，對銀行業而言，投資債券收益相對提高，因此銀行業增加投資債券部位，同時調節股票部位。

另截至今年8月底止，保險業持有債券部位帳列金額上揚至20兆297億元，一年內大增1兆5673億元，持有股票部位帳列金額呈現下滑，年減4631億元、滑落至2兆3365億元。無論產險業或壽險業，投資股票帳列金額均呈現下降、投資債券部位則呈現上升。

金管會保險局副局長張玉煇表示，保險業持有股債部位變動，涉及3大可能影響因素，包含公司自身投資策略、風險管理政策，以及因市場波動，評價部分出現調整。

至於證券自營商8月底持有外幣債券帳列成本下滑至1385.04億元，年減31.91億元，持有外幣股票帳列成本24.61億元，年減18.25億元，僅持有國內股票帳列成本呈現增加，自去年8月底630.74億元上升至710.04億元，年增79.3億元。

金管會證期局副局長張子敏分析，今年8月證券自營商持有債券主要投資美國，占比高達27.67%，其次為德國、占比20.31%，第三是新加坡、占比14.06%。

張子敏表示，全體券商截至8月底資本適足率均達200%以上，高於法定最低資本適足率150%門檻，顯示全體券商風險承擔能力佳，可因應未來不確定性提高的總體經濟及金融環境。（編輯：林治平）1111011