美擴大半導體輸中禁令 童子賢：台廠要小心處理

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（中央社記者鄭鴻達台北12日電）美國日前宣布擴大對中國的晶片等產品、技術限制。和碩董事長童子賢今天指出，這是美中貿易戰延長版，也是布局更細膩的版本，兩大經濟板塊在互相推擠，常言「兩大中間難為小」，雖然台灣企業韌性很強，但要小心處理面對。

美國商務部10月初宣布一系列晶片出口管制措施，未來美國企業除非獲得政府許可，否則不得出口先進晶片和相關製造設備至中國，凡是運用美國技術、在他國製造的晶片也將受規範，限制範圍由邏輯晶片擴大至記憶體領域。

童子賢今天以玉山科技協會理事長身分，出席2022玉山安永科技論壇「邁向數位轉型與智慧化之後 台灣企業資安應變管理與布局關鍵」，並在會前受訪談及美國晶片管制等議題。

童子賢認為，美國擴大晶片管制是美中貿易戰的延長版，也是布局更細膩的版本，科技戰、貿易戰不僅止於其本身，目前格局仍是全球經濟兩大板塊在互相推擠、競爭的過程。

童子賢說，台灣資訊、電子等產業，一直都是全球產業的好夥伴，但在面對兩大經濟體互相碰撞時，就會發生很多事，因此台灣企業要小心處理、面對。

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童子賢表示，「常言兩大中間難為小」，台灣企業韌性很強，台商以往製造基地很大比例集中在中國，近年因中國人口老化、製造業青年人力難招募、工資高漲、環保法規趨嚴等因素，就開始微妙地布局全球。

童子賢說，因此在美中貿易戰前，台商過去10年即陸續赴東南亞、墨西哥、東歐等地區或國家布局，加上美中貿易戰推波助瀾，一定程度改變企業全球布局與結構。（編輯：潘羿菁）1111012