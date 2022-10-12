更多編輯台推薦新聞：
機器人藝術家「愛達」登英國國會 談新科技對創意產業影響
科技

機器人藝術家「愛達」登英國國會 談新科技對創意產業影響

布拉格動物園台灣穿山甲懷孕 歐洲首見
生活

布拉格動物園台灣穿山甲懷孕 歐洲首見

諾貝爾獎2022得主如何改變世界？獲獎原因一次看
國際

諾貝爾獎2022得主如何改變世界？獲獎原因一次看

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

美擴大半導體輸中禁令 童子賢：台廠要小心處理

2022/10/12 15:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭鴻達台北12日電）美國日前宣布擴大對中國的晶片等產品、技術限制。和碩董事長童子賢今天指出，這是美中貿易戰延長版，也是布局更細膩的版本，兩大經濟板塊在互相推擠，常言「兩大中間難為小」，雖然台灣企業韌性很強，但要小心處理面對。

美國商務部10月初宣布一系列晶片出口管制措施，未來美國企業除非獲得政府許可，否則不得出口先進晶片和相關製造設備至中國，凡是運用美國技術、在他國製造的晶片也將受規範，限制範圍由邏輯晶片擴大至記憶體領域。

童子賢今天以玉山科技協會理事長身分，出席2022玉山安永科技論壇「邁向數位轉型與智慧化之後 台灣企業資安應變管理與布局關鍵」，並在會前受訪談及美國晶片管制等議題。

童子賢認為，美國擴大晶片管制是美中貿易戰的延長版，也是布局更細膩的版本，科技戰、貿易戰不僅止於其本身，目前格局仍是全球經濟兩大板塊在互相推擠、競爭的過程。

童子賢說，台灣資訊、電子等產業，一直都是全球產業的好夥伴，但在面對兩大經濟體互相碰撞時，就會發生很多事，因此台灣企業要小心處理、面對。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

童子賢表示，「常言兩大中間難為小」，台灣企業韌性很強，台商以往製造基地很大比例集中在中國，近年因中國人口老化、製造業青年人力難招募、工資高漲、環保法規趨嚴等因素，就開始微妙地布局全球。

童子賢說，因此在美中貿易戰前，台商過去10年即陸續赴東南亞、墨西哥、東歐等地區或國家布局，加上美中貿易戰推波助瀾，一定程度改變企業全球布局與結構。（編輯：潘羿菁）1111012

童子賢
童子賢：台灣文化入超、半導體出超 恐吃老本 美禁高階晶片輸中 童子賢：貿易戰延伸
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族