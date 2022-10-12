與安泰銀合併契約將到期 國票金：持續尋求併購機會

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（中央社記者蘇思云台北12日電）國票金與安泰銀合併契約13日終止，也意味合併案破局。國票金總經理蘇松輝表示，未能在期限內完成併購程序的最後一哩路，深感遺憾，將持續尋求併購機會，未來也不排除與安泰銀行重啟談判。

國票金控與安泰銀行去年底分別召開董事會與股東會，通過雙方股權交易案，也向金管會遞件申請。不過，金管會今年1月27日考量財務健全、資金來源、併購綜效等有疑慮，宣布否准國票金併購安泰銀一案。由於雙方合併契約將在10月13日自動終止，意味國票金併安泰銀破局。

國票金今天晚間發布新聞稿，蘇松輝表示，將銀行業務納入集團業務範疇是公司既定發展方向，符合公司的最大利益，且為絕對多數股東所支持，尊重部分董事成員的不同意見，但在遵法程序上向來秉持最嚴謹的態度。

蘇松輝指出，本次未能在所簽定股份轉換契約期限內完成併購程序的最後一哩路，深表遺憾。將持續努力跟董事會溝通，積極尋求併購機會，在評估適當條件及程序下，未來也不排除與安泰銀行重啟談判的選項。

國票金表示，少數股東主張本案有金控法45條適用，而提起董事會決議及股東會決議合法性訴訟，致併購程序延宕，商業法院已在今天宣判訴訟案結果，由國票金取得勝訴，確認國票金與安泰銀行的股份轉換案，無金控法45條之適用，股東會程序及決議都合法有效。

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國票金對此向商業法院表示感謝，為金控法適用範圍、利害關係人交易的認事用法等，建立標準，有助於未來金融同業併購案件減少不必要的紛爭，對國內金融整併業務具有重大貢獻，深具指標意義。

國票金強調，商業銀行是金控的基石，擁有金流平台，提供完整而多元的金融服務，在金融市場動盪之際，更顯示商業銀行的穩健特性。國票金將繼續以全體股東最大利益為優先考量，為擴大經營版圖及規模經濟，持續尋求可能的併購機會。（編輯：張均懋）1111012