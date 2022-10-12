寶成蔡其建退休後推好茶 普洱端上法式餐廳

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（中央社記者潘智義台北12日電）寶成工業前董事長蔡其建退休後，創立寶元紀企業，寶元紀總經理蔡明倫在法式餐廳le beaujour開幕記者會表示，解封是轉機，從去年到今年初大家還不太敢在外面消費，但現在狀況比較緩和，也有利餐飲業經營。

蔡其建退休後，不但「賣茶」也投入民宿、餐飲業經營，還從寶成挖角自己的兒子蔡明倫，兩人打造結合茶飲的法式餐廳le beaujour將在10月開幕。

蔡明倫指出，這兩年因疫情確實讓不少新餐廳延遲開幕，le beaujour經過兩年的籌備，才確定在今年10月開幕。他表示，餐廳結合了世界各地的元素，父親蔡其建喜歡的普洱茶當然也在法式餐廳扮演重要的角色，父親收藏茶的領域很廣，從凍頂茶、東方美人、鐵觀音，再到武夷茶、普洱茶等，希望跟大家分享好茶，所以回來幫父親完成夢想，用不一樣的方式讓大家理解父親的茶。

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蔡明倫說，此次在法式餐廳推出5年熟成的普洱茶，風味和一般普洱不同，兩年前就在想要如何讓大家品嚐這杯不一樣的茶，透過多元化、國際性的方式融入大家的生活，走生活化的品牌，文化的品牌，也要有國際視野。

另外，他除希望透過餐飲旅宿提供深藏蘊味的好茶，也邀請在巴黎與加州習藝多年返台，並獲Asia’s 50 best「2014亞洲最佳女主廚」的陳嵐舒擔任餐廳顧問，打造精緻的法式餐點。（編輯：趙蔚蘭）1111012