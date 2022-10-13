上奇第3季淨利創同期新高 每股盈餘1.6元

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（中央社記者吳家豪台北13日電）通路商上奇科技今天公布自結第3季財報，營業利益、稅前淨利、歸屬母公司稅後淨利、每股盈餘皆創歷年同期新高。上奇表示，將致力提升經常性收入的穩健成長，積極開拓亞洲市場雲端企業用戶。

上奇今年第3季合併營收達新台幣15.36億元，季增25%、年增32.6%，為歷年同期次高；營業利益1.2億元，季增17%、年增2%；歸屬母公司稅後淨利9214萬元，季增13.7%、年增13.4%，稅後每股盈餘（EPS）1.6元。

上奇累計今年前3季歸屬母公司稅後淨利2.37億元，每股盈餘4.12元，皆改寫歷年同期新高。

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上奇集團發言人魏茂發透過新聞稿表示，上奇經常性收入持續穩健成長雙位數百分比，且上游供貨穩定，讓台灣與香港兩地專案與設備能順暢交貨，挹注整體獲利。

展望未來，上奇指出，旗下雲端服務與數位印刷事業均處於上升成長趨勢，是集團重要的成長雙引擎，上奇將致力提升經常性收入，積極開拓亞洲市場雲端企業用戶，使整體營運表現具可預期性及持續性，推升集團長期獲利及強化股東權益報酬率。（編輯：張均懋）1111013