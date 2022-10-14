國際鋼價築底 中鋼11月內銷盤價持平

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（中央社記者賴言曦台北14日電）中鋼今天表示，11月內銷鋼品盤價會議決議全面以平盤開出，並搭配多元配套行銷方案，以強化下游產業競爭力積極接單，有效加速去化庫存。

中鋼發布新聞稿表示，全球經濟不確定性仍未消弭，但煉鋼高成本支撐國際鋼價築底態勢顯現，下游庫存也調節接近合理水位，中鋼因應國際鋼市波動及供需狀況，已適度調節產銷。

供給端方面，中鋼指出，歐洲能源價格飆漲迫使當地鋼廠減產甚至停工，歐盟限制俄羅斯扁鋼胚等半成品進口，加劇當地鋼鐵供給短缺；印度AM、NS鋼廠高爐持續檢修，導致扁鋼胚供應不足；韓國浦項廠受風災影響尚未完全復工；中國至年底維持平控政策，調控粗鋼產量低於去年水準，全球鋼材供給呈現緊縮，有利帶動國際鋼價加速回穩。

需求端方面，中鋼表示，中國持續施行貨幣寬鬆政策，中共20大會議後勢必加大力道於向穩增長措施，美國期中選舉後也預期推出一系列配套財政措施，降低升息對實體經濟衝擊，進一步帶動用鋼需求動能。

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報價方面，中鋼表示，國際天然氣供應吃緊，隨著燃煤價格同步高漲，近兩個月來澳洲出口煉焦煤價格大漲超過3成，加上各國貨幣競貶，各國鋼廠原料進口成本壓力攀升。

另外，因應煉鋼成本上升，韓國與印度鋼廠陸續提漲國內各項鋼品售價，歐洲當地鋼品進口行情也出現止跌回升態勢。中國大陸鋼品社會庫存位處低檔，加上寶武、鞍本鋼廠11月盤價皆以平高盤開出，平板類產品每公噸調漲人民幣0至100元，奠定國際鋼價築底回穩格局。（編輯：蘇志宗）1111014