台股盤中萬三震盪 航運股聚人氣

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（中央社記者賴言曦台北18日電）美股4大指數收紅，台股今天在台積電等大型電子權值股領軍下跳空開高，最高一度來到13143.15點，但盤中買氣收斂，於13000點附近震盪，電子股漲勢稍歇，航運族群相對強勢。

至10時44分左右，台股加權指數來到12994.38點，上漲28.33點，漲幅約0.2%，成交值新台幣1067.34億元。

觀察盤面電子權值股，台積電美國存託憑證（ADR）17日走揚，終場漲幅1.52%，激勵台積電今天股價重返400元關卡，早盤最高一度至406.5元，但盤中買氣收斂，股價力拚守住400元關卡。

今天坐擁科技日題材的鴻海早盤開高，但盤中賣壓湧入，最低來到103.5元。面板雙虎漲跌互見，群創盤中賣壓湧現，股價在12.95元平盤價上下震盪，友達則漲逾1%。

航運股方面，雖然法人近期對後市紛紛提出悲觀看法，但貨櫃三雄擺脫近日頹勢，今天重聚人氣。長榮盤中漲幅超過1%，陽明、萬海漲逾2%。航空雙雄則同步上漲1%內。

資深分析師王兆立接受中央社記者電訪時表示，美國公債殖利率下滑0.80個基點，來到4.0104%，美元指數也小幅回落，為台股製造短期反彈機會，但長線仍須觀察美元指數後續走勢、通膨與美國聯邦準備理事會（Fed）升息情況而定。（編輯：楊蘭軒）1111018