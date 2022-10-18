機關例外使用中國資通產品 明定須資安長核可

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（中央社記者蘇思云台北18日電）數位部修訂「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」已完成預告。數位部官員指出，若機關需例外使用中國資通產品，明文規定須經過機關的資安長核可，再送到數位部做個案核定。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月訪台後，中共於台海周遭進行軍演，台灣多處公共場域電子看板，也遭駭客入侵植入詆毀裴洛西等惡意假訊息。

數位發展部著手修訂「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」，數位部長唐鳳日前指出，相關原則已完成預告，正請行政院法規會等機關提供意見中。未來只要對不特定人員具傳播效果的資通設備，也將被視同連線公務網路的規定來管理。

數位部官員告訴中央社記者，這次修正的規範範圍包含公部門跟公部門委外場域，特別是在委外場地，如果有對不特定群眾傳播訊息的資通設備，都會一起納入管理。

官員解釋，如果有例外情形，例如相關單位只是購買設備來做測試，或者某些外館在當地因為配合當地資通服務廠商等，需要使用中國資通產品，在原本規範的第四點就有另外個案認定的機制。

官員說明，過去在相關認定上各機關本來就是資安長在處理，這次預告是把資安長核定明確文字化；也就是說，如果相關機關因例外需要採用中國資通產品設備，新增須經該機關資安長及上級機關資安長核可的程序，說明清楚理由後，後續再送到數位部做核定，以專案方式購置並列冊管理。（編輯：林淑媛）1111018