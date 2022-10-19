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蘋果傳削減iPhone 14 Plus產量 重新評估需求

2022/10/19 08:38（10/19 09:39 更新）
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（中央社加州古柏迪諾18日綜合外電報導）網路媒體Information今天引述兩名參與蘋果公司供應鏈人士說法指出，蘋果於iPhone 14 Plus出貨短短幾週後開始削減產量，並重新評估這款中價位機型的需求。

路透社引述Information報導指出，總部位在加州古柏迪諾（Cupertino）的蘋果公司（Apple Inc.）告訴至少1個在中國的製造商立即暫停生產iPhone 14 Plus零件。

全球智慧型手機市場持續疲軟，根據市場研究公司Canalys調查數據的估計，第3季較去年同期萎縮了9%。Canalys預料未來6至9個月需求都將持續疲弱。

蘋果並未立即回覆路透社的置評要求。

iPhone 14 Plus是蘋果9月7日發表的全新系列產品之一，價格比更高階的iPhone Pro機型要親民，並於10月7日開始出貨。

根據先前彭博（Bloomberg News）報導指出，上個月，蘋果取消了新iPhone的增產計畫，主因需求並沒有像原本預期的大增。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1111019

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