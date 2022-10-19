更多編輯台推薦新聞：
艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運
專題

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運

罹嚴重免疫疾病加州攝影師 自拍「死著活」系列作品獲金獎
國際

罹嚴重免疫疾病加州攝影師 自拍「死著活」系列作品獲金獎

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

台股震盪力守萬三 台積電盤中跌破400元

2022/10/19 11:22
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北19日電）雖然美股道瓊工業指數18日大漲，但科技股指數相對偏弱。台股今天開低，盤中走勢震盪，力拚守在13000點關卡之上。電子、金融類股指數走弱，台積電盤中下挫9元，失守400元關卡。

11時14分左右，加權指數來到13052.03點，下跌72.65點，成交值新台幣1041.59億元，8大類股漲跌互見，泥窯、紡織、營建類股強勢，機電、金融類股下挫。

美國科技股未能強漲，台股科技股跟著走弱，晶圓代工龍頭台積電開低，盤中跌至398元，下挫9元。蘋果光學鏡頭供應商大立光開低後翻紅，盤中最高來到1795元，漲30元；鴻海則在平盤103.5元附近遊走。

雖然上海出口集裝箱運價指數（SCFI）連續17週下挫，但貨櫃三雄在17日殺低後，連2天走揚，今天盤中漲幅皆在2%左右。長榮來到146.5元，攀升5.5元；陽明來到63.9元，上漲2元；萬海攀升至68.8元，上揚1.8元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，雖然道瓊工業指數因金融股財報優於市場預期來到月線之上，但費半指數仍未脫底部整理格局，若美國科技股陸續公布財報也優於預期，帶動股價走高，進一步讓外資買超台股科技股，指數才會出現波段行情。

蔡明翰指出，台股目前偏弱勢整理，若晚間美股再持續走揚，才有可能帶動台股走勢。（編輯：楊蘭軒）1111019

蔡明翰
台股反彈關鍵 分析師：觀察美股對CPI數據反應 非農就業人口公布前美股跌 法人：台股恐量縮整理
長榮
長榮完成溫室氣體盤查 目標2030年運送碳排率少5成 長榮前7月營收衝破4千億 萬海上半年每股賺25.21元
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
遭質疑虧3000億被外資割韭菜 國安基金：絕非事實