台股震盪力守萬三 台積電盤中跌破400元
2022/10/19 11:22
（中央社記者潘智義台北19日電）雖然美股道瓊工業指數18日大漲，但科技股指數相對偏弱。台股今天開低，盤中走勢震盪，力拚守在13000點關卡之上。電子、金融類股指數走弱，台積電盤中下挫9元，失守400元關卡。
11時14分左右，加權指數來到13052.03點，下跌72.65點，成交值新台幣1041.59億元，8大類股漲跌互見，泥窯、紡織、營建類股強勢，機電、金融類股下挫。
美國科技股未能強漲，台股科技股跟著走弱，晶圓代工龍頭台積電開低，盤中跌至398元，下挫9元。蘋果光學鏡頭供應商大立光開低後翻紅，盤中最高來到1795元，漲30元；鴻海則在平盤103.5元附近遊走。
雖然上海出口集裝箱運價指數（SCFI）連續17週下挫，但貨櫃三雄在17日殺低後，連2天走揚，今天盤中漲幅皆在2%左右。長榮來到146.5元，攀升5.5元；陽明來到63.9元，上漲2元；萬海攀升至68.8元，上揚1.8元。
國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，雖然道瓊工業指數因金融股財報優於市場預期來到月線之上，但費半指數仍未脫底部整理格局，若美國科技股陸續公布財報也優於預期，帶動股價走高，進一步讓外資買超台股科技股，指數才會出現波段行情。
蔡明翰指出，台股目前偏弱勢整理，若晚間美股再持續走揚，才有可能帶動台股走勢。（編輯：楊蘭軒）1111019
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