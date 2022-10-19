櫃買今年申請上櫃掛牌目標22家 有望提前達陣

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（中央社記者韓婷婷台北18日電）今年截至10月18日止，申請上櫃及申請登錄興櫃家數分別為18家及47家（含戰略新板公司10家）。櫃買中心董事長陳永誠表示，今年看來22家目標應有機會提前達標，全球局勢變數仍大，明年有機會持穩，第4季是觀察重點。

櫃買今天舉行例行記者會，陳永誠表示，台灣企業基本面穩健，截至10月18日上櫃公司平均現金股利殖利率為4.23%。但受到國際因素影響，外資持有上櫃股票市值占全市場市值比例跌破2成，來到17.26%，外資買賣上櫃股票占全市場比例為20.27%。

陳永誠表示，發行面比預估的好一點，送件申請上櫃家數有18家，興櫃47家，已掛牌上櫃有19家，興櫃46家，目前上櫃公司掛牌及興櫃公司登錄家數分別為801家及296家。10月、11月都還會有送件申請，年初訂定的22家目標有機會提前達標。

19家新上櫃掛牌公司中，有8家屬於5+2創新產業，包括1家國防航太、5家智慧機械、1家循環經濟、1家亞洲矽谷。

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經統計全體上櫃公司111年9月累計營收合計新台幣2兆530億元，較110年同期成長1196億元，成長約6.19%。其中共493家營收成長，占已申報上櫃公司61.5%，308家營收衰退，占比38.5%。

截至10月18日，上櫃公司擬配發110年度現金股利公司計570家，約占全體上櫃公司的71.16%（有231家未配發），公告配發現金股利總金額1688.43億元，其中每股配發現金股利2元以上為295家。截至111年10月18日止上櫃公司之平均現金股利殖利率為4.23%。（編輯：楊蘭軒）1111019