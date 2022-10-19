經部推動開發易拆解太陽能模組 獲德國萊因認證

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（中央社記者鄭鴻達台北19日電）經濟部技術處推動產研開發易拆解太陽能模組，汰役後的太陽光電模組上的電池晶片、玻璃蓋板，將可完整回收再利用，回收價值將從每1GW新台幣6億元，大幅提高至24億元，因而獲得德國萊因（TÜV Rheinland）國際認證。

經濟部今天發布新聞稿指出，技術處推動工研院、聯合再生及三芳化學共同開發出易拆解太陽能模組，在今天獲頒德國萊因頒發太陽光電易拆解模組的第一張IEC國際證書，並預計2023年第1季可取得台灣VPC高效能模組認證。

經濟部說明，易拆解太陽能模組能將矽、玻璃等材料完整回收再利用，解決太陽光電汰役後只能破碎、降階處理的瓶頸，研發團隊估計汰役後的太陽能模組，回收價值將從每1GW新台幣6億元，大幅提高至24億元。

技術處簡任技正戴建丞表示，易拆解太陽能模組透過創新膜材及打造創新循環回收模式，大幅提升光電汰役後的價值，不僅能提升經濟價值，也促使除役模組材料能有效循環再利用， 提升台灣模組國際競爭力。

工研院副院長彭裕民表示，工研院以永續循環為新設計理念，重新解構太陽光電模組，從封裝膜材創新設計做起，思考背板、電池、支架等至產品生命周期終止後的循環方式，開發出新型易拆解循環太陽光電模組。

彭裕民說明，這項創新模組可完整回收電池晶片與玻璃蓋板，以取得高純度矽晶片及材料，大幅提升材料價值，可替代台灣產業所需的進口原物料，估可降低產品碳排放50%以上。

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聯合再生能源董事長洪傳獻表示，易拆解模組能解決廢棄太陽光電模組的回收難題，將完整矽晶片與玻璃蓋板及高單價貴金屬材料回收，能大幅減少回收困難與人力成本。此模組今年也在法國進行場域驗證，以優化模組的材料系統和結構設計。

台灣德國萊因產品技術代表克羅格（Michael Kroeger，另譯：柯樂格）指出，這次通過驗證的模組符合IEC 61215及IEC 61730標準，代表產品在結構材料、生產方面，達到應有的安全性與可靠度，這是太陽能模組進軍國際市場的必備通行證。（編輯：潘羿菁）1111019