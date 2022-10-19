沃旭能源6000萬輔導基金 培植本土供應商技術升級

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（中央社記者曾智怡台北19日電）沃旭能源與財團法人金屬工業研究發展中心今天宣布「離岸風電供應商輔導基金」執行成果，這項計畫透過資金補助及知識技術共享，提升在地供應商研發與技術能力，並培育專業人才，為台灣離岸風電供應鏈本土化發展注入關鍵能量。

沃旭能源2020年出資新台幣6000萬元作為「離岸風電供應商輔導基金」，在過去18個月共協助超過40家在地企業提升技術能量，橫跨離岸風電產業供應鏈；包括108位在地人才通過國際風能組織（GWO）離岸風電基本安全訓練，並輔導82位焊接技師取得高階焊工證照。

此外，有9家台灣本地中小企業因創新研發計畫以及技術發展能力，獲得專案研發計畫補助，加速相關研究，包括發展遠端焊接控制輔助系統、水下探測載具等技術研究，可望提升未來製造的品質及產能，極具應用潛力。

沃旭能源台灣董事長汪欣潔表示，部分廠商參與大彰化東南及西南第一階段離岸風場建置工程，並透過參與大型風場經驗，取得更多為產業提供服務機會。

金屬中心副處長陳維德表示，台灣廠商非常有實力，技術都在一定水準之上，但面對風電零組件製造仍須重新學習，問題在相關經驗技術、水下基礎焊接與取得國際風能組織安全訓練人力不足。沃旭能源提出離岸風電供應商輔導基金，期待藉此強化本地供應鏈能力，健全離岸風電產業供應鏈在台發展。

沃旭舉例，來自彰化芳苑的台欣工業股份有限公司獲得離岸風電供應商輔導基金「技術本土化」類別補助，董事長特助吳嘉振表示，公司運用這筆補助投入遠端焊接控制輔助系統，初步研究能將焊接良率最高提升7成，且透過擬真操作與體感回饋能減緩焊接工程師長時間處於高溫、侷限空間所造成的體力負擔。

偉勝企業是興達海基的下游承包商，曾為大彰化東南及西南第一階度離岸風場提供焊接服務；在離岸風電供應商輔導基金協助下，偉勝培養8名焊接技師取得最高階6G或6GR焊接技術認證，目前該公司共有70名合格焊接技師正在協助製造國產水下基礎。

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偉勝企業創辦人黃呈偉表示，目標是打造台灣高階焊接品牌，並啟發更多年輕人加入這個產業。

總部位於高雄的合隆電工有限公司業務重心為輸配電工程，參與沃旭能源大彰化東南及西南第一階段離岸風場海纜終端接頭作業，透過離岸風電供應商輔導基金，培養超過10名員工取得GWO基本安全訓練認證，該公司目前有60名員工獲得認證，並為3座建置中的台灣離岸風場提供服務。（編輯：張均懋）1111019