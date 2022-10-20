立凱電授權夥伴ICL 獲美補助將建鋰鐵大廠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北20日電）立凱電授權夥伴以色列化工ICL，今天宣布已獲得美國政府1.97億美元的補助，計劃在美國聖路易斯建造一座價值4億美元的磷酸鐵鋰（LFP）鋰電池正極材料廠製造廠。預料這將是美國第一家大型LFP材料製造廠，預計將於2024年投入運營。

立凱電能今天發布新聞稿表示，該工廠將主要使用美國供應鏈，ICL表示計劃分兩個階段建造兩條生產線。每條生產線每年將能夠生產15000公噸LFP材料。第一階段預計將於2024年完成，預計到2025年將全面生產3萬公噸。

立凱電指出，此一專案將由來自台灣的立凱電提供最先進的LFP專利與工藝技術支持。立凱電是全世界歷史最悠久的LFP電池材料與智財供應商，也是極少數在中國以外的主要LFP正極材料生產商之一。ICL透過立凱電取得專業技術，在美國建立一個本地化材料供應鏈，雙方的合作將為美國本土鋰電池供應鏈帶來革命性的改變，在此之前，中國在此一領域的全球占有率高達99%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

ICL指出，雖然對鋰電池的需求繼續增長，但目前美國沒有大型LFP材料製造商，電動汽車、電池和能源儲存行業的美國製造商迫切需要一個完整的供應鏈安全網。到了2025年，LFP電池的份額預計將達到所有電池出貨量的30%以上。電動車（EV）是LFP電池的關鍵驅動力。

LFP是美國能源儲存、移動性和基礎設施市場的關鍵解決方案，ICL北美董事總經理Phil Brown表示，美國能源部投資1.97億美元，對於建立一個國內製造商至關重要，該製造商可以在全球範圍內競爭，同時為電動汽車、電池和能源儲存行業的美國製造商提供急需的安全網。（編輯：楊凱翔）1111020