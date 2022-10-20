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集邦：晶圓代工明年產值看增2.7% 台積電成長力撐

2022/10/20 13:14
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（中央社記者張建中新竹20日電）市調機構集邦科技預期，台積電明年受惠漲價效益及3奈米量產貢獻，營收可望持續成長7%至9%，並帶動全球晶圓代工業產值維持成長態勢，幅度將達2.7%。

集邦科技今天舉辦論壇，對2023年產業提出預測。資深分析師喬安表示，晶圓代工業自2020年進入高成長週期，5G、疫情及地緣政治等是主要成長驅動力。

喬安指出，2020年晶圓代工產值成長24%，2021年成長26.1%，今年隨著業界擴增的產能大量開出，及晶圓漲價貢獻，晶圓代工產值可望成長28%，增幅將高於過去兩年水準。

她說，晶圓代工業目前進入庫存修正階段，影響會在明年顯現，不過，在台積電營運持續成長的驅動下，明年全球晶圓代工產值仍可望維持成長趨勢，將成長2.7%。

喬安表示，在產業逆風之下，台積電仍強勢漲價，此外，高單價的3奈米製程也將大量貢獻業績，預期台積電明年營收可望成長7%至9%。

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喬安指出，通膨、中國持續清零政策、美國禁令及半導體製造在地化是影響明年晶圓代工業供需的4大因素。其中，美國禁令恐扼殺中國先進製程發展，並影響成熟製程進展延遲。

至於半導體製造在地化趨勢，喬安說，各國積極推動在地晶圓廠建置，台灣先進製程仍將居舉足輕重地位；不過，隨著各國成熟製程產能陸續開出，恐為市場帶來挑戰，各廠應發展出獨特性，以減緩衝擊。（編輯：楊蘭軒）1111020

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