維持市場穩定 中鴻11月內銷、12月外銷皆平盤

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（中央社記者賴言曦台北20日電）中鴻今天表示，考量協助下游庫存去化，維持市場穩定，決議11月份熱軋、冷軋及鍍鋅內銷為平盤；12月份各外銷產品盤價也是平盤，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻透過新聞稿指出，整體來看，第4季鋼市供需持續改善，且亞幣大幅走貶，冬季煤價趨強，鋼廠在原料成本壓力下，已無價格調整空間，鋼價勢必有所支撐。

至於在總體經濟方面，中鴻指出，近期歐美消費者物價指數 （CPI） 顯示通膨壓力仍在，美國聯邦準備理事會 （Fed） 升息態度續強，導致終端需求受抑，10月11日國際貨幣基金 （IMF） 發布經濟成長率預測，雖然今年維持3.2%不變，但將明年經濟成長率從原先預估的2.9%下修至2.7%。

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中鴻表示，俄烏戰爭持續延燒，歐洲因能源價格飆漲而被迫減產甚至停工，其中德國鋼鐵業能源成本增加更高達100億歐元。近期印度AM、NS 鋼廠高爐進行歲修，而中國則有13省16市針對高耗能、高排放項目發布環保限產方案，預計全球鋼材減供加速。

中鴻也提到，隨近期天氣好轉，中國基建施工進程明顯加快，據統計超過人民幣1.5兆元基礎建設項目於9月份密集開工。此外，20大會議後，官方為穩定經濟增長，仍將加大經濟刺激力道，預期將提振用鋼需求釋出。（編輯：黃國倫）1111020