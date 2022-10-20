納智捷新品牌明年底上市 嚴陳莉蓮：裕隆集團新起點

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（中央社記者韓婷婷台北20日電）裕隆旗下納智捷今天發表全新品牌識別n7，裕隆集團執行長嚴陳莉蓮表示，納智捷是台灣唯一自主汽車品牌，新品牌代表納智捷新起點，象徵裕隆集團朝數位化、開放化及新能源化發展的全新願景，新品牌n7純電動休旅車預計明年底上市。

納智捷董事長兼總經理左自生透露，第2波開放至今約有8000張預購訂單，儘管成本持續上漲，將承諾n7售價會在新台幣100萬元以下。

納智捷今天舉辦品牌「LUXGEN新起點」發布會，揭開品牌全新面貌，現場由n7新世代純電休旅車率先換上新品牌識別。

嚴陳莉蓮表示，近4年來，帶領裕隆集團進行轉型升級，今天是重要的里程碑。納智捷是台灣唯一自主汽車品牌，過去裕隆集團投入了很多資源，雖然也遇到許多困難，但裕隆勇敢面對問題、解決問題，引領納智捷在新能源時代重新出發。

她指出，n7對納智捷而言，不只是一台新車，更重要的是，它代表著納智捷新起點的開始，象徵著裕隆集團朝數位化、開放化及新能源化發展的全新願景，將以納智捷品牌煥新為起點，將裕隆集團各事業體串聯成移動服務的生態系。

左自生表示，堅持、顛覆、執著，讓電動車的價值重新定義，創造無限可能是新品牌的理念宗旨。

左自生指出，第2波開放預購截至今天已累計8000張訂單，儘管原物料、晶片等成本高漲，但仍承諾今年都會讓這些上萬名車友，可以在約100萬元以內擁有n7。

新品牌n7新世代純電動休旅車，以充滿數位化與未來感的字體點綴代表熱情與敏捷的紅色、智能與科技的金色以及永續與生態的綠色，呈現全新品牌內涵，正式宣布LUXGEN邁入品牌嶄新章節。（編輯：潘羿菁）1111020