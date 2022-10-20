光寶科前3季賺4.51元 第4季獲利看增可期

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（中央社記者韓婷婷台北20日電）光寶科技公布第3季營收新台幣462億元年增10%，每股盈餘（EPS）1.86元，年增40%創單季歷史新高，累計前3季EPS為4.51元；總經理邱森彬表示，預期核心事業持續成長，帶動整體第4季營收、獲利持續提升。

光寶科今天舉行線上法人說明會，公布第3季營運成果，來自雲端、汽車電子、高階光耦相關產品出貨續強，第3季營收462億元，季增7%、年增10%，創下3年同期新高。受惠於產品組合優化、產值與市占率成長，第3季毛利率19.5%，年增0.2百分點，稅後純益42億元，每股盈餘1.86元，年增40%，創單季歷史新高。

光寶科累計今年前3季營收1304億元，年增8%；毛利率為19.1%，營業淨利率為9%，為同期歷史新高；稅後純益103億元，每股盈餘4.51元。

邱森彬表示，第3季獲利增加主要來自雲端運算電源、汽車電子及高階光電半導體應用需求暢旺。雲端運算電源受惠於過去幾年深耕高端電源系統開發所累積的硬實力，讓光寶科在全球主要雲端伺服器客戶新機種與標案中，取得具主導性的市占率。

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邱森彬指出，汽車電子的LED車用照明與ADAS攝影模組產品出貨順暢，EV充電樁積極推出新產品，除汽車品牌客戶外、在高階商用車隊與歐美充電站運營商均有所斬獲；透過研發與相關資源的持續投入，光寶科將進一步推升長期獲利能力。

展望第4季，邱森彬表示，預期核心事業雲端運算、汽車電子、光電半導體高階紅外線產品等需求穩定成長，資訊及消費性電子部門優化產品組合與供應鏈管理、增加高階產品出貨比重，整體營收、獲利預料將持續提升。（編輯：楊凱翔）1111020