瞄準存股族 外資投信推首檔高填息ETF搶市

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（中央社記者韓婷婷台北20日電）台灣存股族愛「高股息」ETF，投信業者一檔接著一檔推出，抓住投資人「賺了股息賠了價差」的疑慮，出現首檔「高填息」ETF，同時還是首家由外資投信發行的台股ETF。

大華銀投信今天舉行大華優利高填息30發表會，推出台灣第11檔台股高股息概念的ETF，有別於前面11檔以高股息為主軸，00918是首檔強調「填息」的台股ETF，也是首家外資投信發行的台股ETF，預計11月1日開募，每股發行價為15元。

大華銀投信投資長楊斯淵表示，台灣人偏好存股，常常鎖定高殖利率的企業投資。卻往往忽略了，高殖利率不代表企業本身的體質穩健；若只為了追求高殖利率，忽視了股價是否在除息後有填息，可能使資產逆成長，也就是領到股息但賠了價差。

他指出，長期投資一定要著眼於總報酬，想要存股，「填息」才是真正的決勝點。因此大華優利高填息30所追蹤的特選台灣優利高填息30指數在編制時特別納入高填息因子。

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大華優利高填息30擬定經理人鄭翰紘表示，受到通膨與升息等多重因素影響，全球股市今年以來表現疲弱，台股今年以來回檔幅度甚高，就評價面來看，已相當具有投資吸引力。統計至10月19日，台灣加權指數的本益比為9.2倍，而明年的預估本益比將會來到10.4倍，也就是說，如果現在布局台股，明年就有機會看到成長。

鄭翰紘表示，目前在台股布局上，應以價值股為優先考量，大華優利高填息30所追蹤的特選台灣優利高填息30指數，成分股含括電子、金融與傳產三大產業。指數篩選部分，透過「績、優、股」三大關鍵，從上市櫃企業市值排名前150家中，挑選出獲利為正、配發股利排名排前，且過去15年填息紀錄強的企業。（編輯：黃國倫）1111020