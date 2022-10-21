美股多小跌收低 法人：台股醞釀反彈

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（中央社記者江明晏台北21日電）升息疑慮不散，美股多小跌收低，台股20日上下震盪247點，尾盤逆勢拉抬，收在12946.10點，小跌30.66點，法人表示，歐美股市相關利空已淡化，台股有望醞釀跌深反彈。

美國10年期公債殖利率進一步攀升，反映市場預期聯準會（Fed）將更激進升息來抑制通膨，同時住房數據也受貸款利率提升的拖累而顯得疲軟，華爾街股市主要指數今天多收低，僅費城半導體指數小漲。

台股20日上下震盪247點，尾盤電金反彈、台積電逆勢翻紅勁揚，大盤留長下影線，收在12946.10點，下跌30.66點，重返12900點整數關卡。

三大法人合計賣超138.53億元，其中，自營商賣超16.16億元，投信買超4.9億元，外資及陸資賣超127.27億元。

法人表示，台股未來變數在於俄烏戰爭等地緣政治變數，歐美股市利空消息已淡化，若地緣政治危機下降，台股下週有機會醞釀跌深反彈契機。

全球受通膨及升息影響，終端需求持續轉弱，經濟部20日公布9月外銷訂單609.3億美元，年減3.1%，自8月正成長後再度翻黑，但接單金額表現超乎預期，為歷年同月次高。經濟部評估全年接單仍有可能維持正成長。（編輯：楊凱翔）1111021