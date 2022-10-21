更多編輯台推薦新聞：
台灣工程師推動Meta台語AI翻譯 盼父親溝通無礙
科技

台灣工程師推動Meta台語AI翻譯 盼父親溝通無礙

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運
專題

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台北市長候選人號次出爐 蔣萬安6黃珊珊8陳時中12
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

美股多小跌收低 法人：台股醞釀反彈

2022/10/21 08:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北21日電）升息疑慮不散，美股多小跌收低，台股20日上下震盪247點，尾盤逆勢拉抬，收在12946.10點，小跌30.66點，法人表示，歐美股市相關利空已淡化，台股有望醞釀跌深反彈。

美國10年期公債殖利率進一步攀升，反映市場預期聯準會（Fed）將更激進升息來抑制通膨，同時住房數據也受貸款利率提升的拖累而顯得疲軟，華爾街股市主要指數今天多收低，僅費城半導體指數小漲。

台股20日上下震盪247點，尾盤電金反彈、台積電逆勢翻紅勁揚，大盤留長下影線，收在12946.10點，下跌30.66點，重返12900點整數關卡。

三大法人合計賣超138.53億元，其中，自營商賣超16.16億元，投信買超4.9億元，外資及陸資賣超127.27億元。

法人表示，台股未來變數在於俄烏戰爭等地緣政治變數，歐美股市利空消息已淡化，若地緣政治危機下降，台股下週有機會醞釀跌深反彈契機。

全球受通膨及升息影響，終端需求持續轉弱，經濟部20日公布9月外銷訂單609.3億美元，年減3.1%，自8月正成長後再度翻黑，但接單金額表現超乎預期，為歷年同月次高。經濟部評估全年接單仍有可能維持正成長。（編輯：楊凱翔）1111021

俄烏戰爭
台股震盪247點留長下影線 法人：短線醞釀跌深反彈 維持市場穩定 中鴻11月內銷、12月外銷皆平盤
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
外資賣台積電續買聯電 今年賣超台股逾1.3兆元