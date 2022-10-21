美而快投資5千萬元設子公司 拓展實體通路業務
2022/10/21 17:24
（中央社記者吳家豪台北21日電）電商集團美而快董事會，今天通過投資新台幣5000萬元設立100%持股子公司美而快生活美學股份有限公司，從事實體通路的業務拓展。
美而快發布重大訊息說，設立子公司目的為持續拓展業務，建立實體通路，與強勢品牌合作，達到線上線下（OMO）流量結合，提升品牌形象及營業綜效。
受惠於旗下商業品牌與網紅品牌服飾銷售業績同步成長，美而快9月合併營收達2.82億元，創歷年同期新高，年增率30.57%為今年以來第2大增幅。累計今年前3季合併營收23.43億元，年增15.73%。
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美而快先前指出，旗下商業品牌PAZZO首家實體形象概念店於9月正式開幕，透過實體商品展示及銷售員與消費者的互動，有助吸引新客。PAZZO實體店消費客群中，既有電商會員與新客群各占一半，實體店明顯有拓展客源效益。
美而快表示，第4季為電商旺季，除了進入秋冬換季，還有雙11與黑色星期五電商購物節、耶誕節等多檔活動即將到來，美而快將陸續展開行銷活動，提高商品銷售量。（編輯：蘇志宗）1111021
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