投資台灣再添2案逾11億元 東南高良建大發廠
2022/10/21 18:51
（中央社記者鄭鴻達台北21日電）投資台灣三大方案今天再添2案中小企業投資共逾新台幣11億元，其中東南高良資源再生將斥資逾8億元在高雄大發工業區興建廠房，將可收受一般事業廢棄物產出混凝土再生粒料產品後，再製成其他水泥製品，讓資源有效再利用。
投資台灣事務所發布新聞稿指出，「中小企業加速投資行動方案」聯審會議，再通過東南高良資源再生、有豐製糖等2家廠商，分別新增投資逾8億元、逾3億元。
其中，東南高良資源再生主要從事預拌混凝土製造、非金屬礦物製品製造、廢棄物處理及資源再生等業務，是由東南水泥公司與廢棄物處理業者高良公司共同組成。
東南高良資源再生為因應高雄地區營建工程需求增加及環保趨勢，計畫招募60名台灣員工，斥資逾8億元在高雄大發工業區興建廠房，並擴建仁武區既有高雄廠與新增智慧化產線。
未來東南高良資源再生大發廠，將可收受一般事業廢棄物，產出混凝土再生粒料產品後，交由高雄廠製成控制性低強度材料（CLSM）及其他水泥製品，達到資源有效再利用。
天然蔗糖糖漿製造商有豐製糖，因市場重視健康飲食理念且預期銷售看漲，預計招募10名台灣員工，斥資3億元在台南市新吉工業區興建新廠，廠房屋頂也增設太陽能發電，引進設備也採用新式節能天然氣鍋爐。
有豐製糖這次投資的產線，也將導入智慧化ERP及MES系統，讓生產可視化，以達到客戶對產品外觀、風味的要求。
投資台灣事務所統計，目前投資台灣三大方案已帶動1266家企業投資約1兆8076億元，估創造13萬9744個台灣就業機會，後續尚有18家企業排隊待審。
其中，「中小企業加速投資行動方案」已通過843家中小企業共投資約3831億元，預估可帶來3萬2204個就業機會。（編輯：蘇志宗）1111021
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