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ATM系統切換演練 22日23日凌晨4時暫停跨行服務

2022/10/21 21:03（10/21 21:19 更新）
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財金公司表示，規劃在10月22日與23日凌晨4時辦理「ATM跨行服務系統主備中心切轉演練」，屆時跨行服務將暫停15到30分鐘。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
財金公司表示，規劃在10月22日與23日凌晨4時辦理「ATM跨行服務系統主備中心切轉演練」，屆時跨行服務將暫停15到30分鐘。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者蘇思云台北21日電）財金公司表示，規劃在10月22日與23日凌晨4時辦理「ATM跨行服務系統主備中心切轉演練」，以提升ATM跨行系統的服務品質與應變能力，屆時跨行服務將暫停15到30分鐘。

財金公司發布新聞稿指出，本次演練假設情況是財金公司主中心兩套互為備援的「ATM跨行系統」同時發生異常，而各金融機構系統正常運作時，需將ATM跨行系統緊急切換到異地備援中心營運。

財金公司發布新聞稿指出，屆時主要演練以下情境，第一，當緊急狀況發生時，由異地備援中心接管系統的作業程序與時間；第二，在主、備中心系統切轉的過程中，各金融機構的系統及網路都能自動連接至正確的服務中心，並且順暢運作，無需人工介入。

第三，主、備中心系統切轉，金融機構間帳務處理正確；第四，不論是由備援中心自主中心接管服務，或由主中心自備援中心接管服務，接管後都能正確及順暢的提供各項跨行服務。

財金公司每年辦理ATM跨行服務系統應變演練，包括跨行測試系統主、備中心切轉演練，協同全體金融機構仿真模擬演練，以及本案「ATM跨行服務系統主備中心切轉演練」，以確保台灣跨行支付系統的穩定與安全。

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為降低民眾不便感，特別選擇假日凌晨交易離峰時段進行系統切轉。財金公司指出，今年第一階段預計在10月22日凌晨4時啟動，將「ATM跨行系統」由主中心切轉至備援中心提供服務；第二階段預計在10月23日凌晨4時啟動，把「ATM跨行系統」由備援中心切轉回主中心，並接續提供服務。

財金公司提醒，主、備中心系統切轉期間，預期將各暫停跨行服務15到30分鐘，以辦理各項跨行服務驗證，若提前完成，將提前恢復跨行服務；跨行服務暫停期間，不影響個別金融機構系統的運作與服務。民眾如有疑問，可以詢問往來金融機構或撥打財金公司客服專線。（編輯：林興盟）1111021

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