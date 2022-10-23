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ATM系統切轉演練完成 跨行支付恢復正常使用

2022/10/23 13:24
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（中央社記者謝方娪台北23日電）財金公司22日至23日辦理「ATM跨行服務系統主備中心切轉演練」，財金公司今天表示，已依計畫時程完成階段性演練作業，目前跨行支付系統運作順暢，請民眾安心使用ATM。

財金公司於10月22日至23日凌晨4時辦理「ATM跨行服務系統主備中心切轉演練」，以提升ATM跨行系統服務品質與應變能力，主、備中心系統切轉期間，預期將暫停ATM跨行服務15到30分鐘。

財金公司今天表示，感謝全體金融機構配合，已依計畫時程完成階段性演練作業，目前跨行支付系統運作順暢，請民眾安心使用。

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至於部分金融機構應用演練同時段辦理自體系系統維護情形，以各金融機構公布為準，不影響整體跨行系統運作，民眾若有疑問，請洽往來金融機構或撥打財金公司客服專線（02）2630-5151。

財金公司每年均會辦理ATM跨行服務系統應變演練，包括跨行測試系統主備中心切轉演練、協同全體金融機構仿真模擬演練以及ATM跨行服務系統主備中心切轉演練等，以確保台灣跨行支付系統穩定與安全。（編輯：林淑媛）1111023

ATM跨行服務系統主備中心切轉演練
ATM系統切換演練 22日23日凌晨4時暫停跨行服務
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