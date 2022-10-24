金管會祭限空令 吳東亮：短期措施有助穩定台股

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（中央社記者鄭鴻達台北24日電）金管會實施有條件限空令，工商協進會理事長、台新金控董事長吳東亮今天指出，限空令是短期措施，能對台股市場短期波動發揮一點穩定力量。他重申台股基本面良好，且對台灣企業經營能力有信心。

吳東亮今天出席工商協進會「2022台日（九州）經貿論壇」，並於會前受訪時，被問及金管會祭出限空令，台股後續影響與展望等看法。

吳東亮說，限空令是短期措施，這已非第一次實施，過去已做過幾次，也有不錯效果，能對市場短期波動能發揮一點穩定的力量。他再次強調「台股基本面很好」，股市波動是短期的。

吳東亮認為，台股目前殖利率仍有5%左右，並舉台積電為例表示，台積電不但是很好的公司，也是全世界最有競爭力的企業之一，且目前本益比也大概在10倍而已。

對於多個機構下修明年台灣經濟成長率預測，吳東亮強調，景氣好壞是相對的，若以台灣之前這麼高的成長相比，現在當然不是那麼好，但現在全世界景氣都在下行，相對其他競爭者，他對台灣企業的經營能力與健全度有信心。（編輯：潘羿菁）1111024