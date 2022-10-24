中鋼9月轉虧 前9月稅前淨利年減逾5成

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（中央社記者潘智義台北24日電）中鋼公司今天公布，9月單月轉虧，稅前虧損新台幣14.1億元；1至9月自結合併營收3541.9億元，年增5%；合併營業利益252.43億元，年減57%；合併稅前淨利304.48億元，年減51%。

中鋼公司發布新聞稿指出，個體（非合併）碳鋼銷售量，今年1至9月累計為664萬264公噸。

中鋼指出，9月銷量較8月大減約12萬噸，且售價大幅下跌，造成9月轉虧；以前9月來看，雖然鋼鐵事業群銷售單價較去年同期增加，但銷售數量減少，且單位成本漲幅大於銷售單價漲幅，導致營業利益及稅前淨利減少，只能等待庫存降低到一定水位，才能有效帶動獲利成長。

世界鋼鐵協會展望預測，2023年鋼鐵需求約18.14億噸，較2022年需求增加約每年1800萬噸，增1%，主因美國鋼鐵需求將受惠基礎建設法案、汽車生產回溫及能源產業投資等支持。

印度、東協及北非等新興市場受惠基礎建設及油價提升，鋼鐵需求保持3.5%至6.7%不等成長，加以近年汽車產業晶片短缺、供應鏈瓶頸問題逐步緩解，將加速復產，所以整體預期2023年整體鋼鐵需求仍具復甦動能。

世界鋼鐵協會認為，雖全球經濟不確定性仍未消弭，但高煉鋼成本支撐國際鋼價築底態勢顯現，下游庫存也調節接近合理水位。

中鋼表示，期盼與客戶緊抓鋼市落底後市場趨勢，掌握商機，重返成長軌道。（編輯：翟思嘉）1111024