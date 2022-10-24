中共新政治局常委布滿習家軍 中企ADR盤前大跌

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（中央社紐約24日綜合外電報導）中共領導人習近平公布的最新中央政治局常委名單多為親信，引發投資人擔憂，中國將以意識形態主導的政策為優先，寧犧牲民間成長。在美國掛牌的中國企業股價今天盤前應聲大跌。

路透社報導，中國電子商務巨擘阿里巴巴、京東和中國網路業巨擘百度的美國存託憑證（ADR），今天美股盤前交易跌幅介於11%至16%。

安碩明晟中國ETF（iShares MSCI China ETF）重挫8.6%，追隨香港股市今天由科技和地產類股引領的顯著跌勢。

習近平昨天破例3連任總書記，並介紹新一屆中央政治局常務委員會成員，多為所謂習家軍人馬。

多倫多道明證券（TD Securities）的策略師在一份客戶報告中指出，這暗示中國在未來幾個月內推出新的振興方案或改變COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫政策的機率，都微乎其微。

他們寫道：「儘管（20大）在政策面並無新消息宣布，但外界視為對振興措施較友善及改革派的政治局常委都下台，由習近平的盟友取代。這暗示『共同富裕』將成為中國官方優先推動方向。」

中國音樂串流公司騰訊音樂、電子商務平台拚多多和手機遊戲發行商嗶哩嗶哩的ADR，今天盤前股價都重挫10%至15%。

此外，中國教育培訓機構新東方和高途在線的ADR皆大跌約12%，中國電動車廠蔚來、小鵬和理想汽車在美國掛牌股價也重挫10%至13%。（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1111024