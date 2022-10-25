美股道瓊勁揚 分析師：台股拚反攻

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（中央社記者江明晏台北25日電）美股道瓊指數終場勁揚417點，台股24日漲勢收斂，「萬三」關卡得而復失，終場收在12856.98點，分析師指出，美股今天大漲有望持續激勵台股反攻。

美股財報季本週邁入高潮，3大指數有好的起步，道瓊指數終場勁揚417點，站上6週來最高點，漲幅1.34%。標準普爾500指數上漲44.59點，漲幅1.19%，收在3797.34點。以科技股為主的那斯達克綜合指數攀漲92.9點，漲幅0.86%，收在10952.61點。

台股24日早盤勁揚逾200點、衝破萬三，但受到蘋概股雙雄翻黑、港股探底影響，指數終場收在12856.98點，上漲37.78點。

三大法人合計買超40.17億元。其中，自營商買超38.14億元，投信買超16.07億元，外資及陸資賣超14.04億元。

分析師指出，限空令只能減緩恐慌氣氛，難以逆勢拉抬股市，進入美國財報週，美股大漲，有望持續激勵台股。（編輯：楊凱翔）1111025