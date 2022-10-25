更多編輯台推薦新聞：
確診者7+0新制是什麼？接觸者0+7規範有何改變？QA一次看
生活

確診者7+0新制是什麼？接觸者0+7規範有何改變？QA一次看

中職季後賽程看這裡 中信兄弟先獲1勝迎戰味全龍
運動

中職季後賽程看這裡 中信兄弟先獲1勝迎戰味全龍

蘇納克二度叩關成英國首相 前高盛分析師肩負救經濟重任
國際

蘇納克二度叩關成英國首相 前高盛分析師肩負救經濟重任

詐騙頻傳中央掃蕩西港園區 台灣人奔至大街呼救
國際

詐騙頻傳中央掃蕩西港園區 台灣人奔至大街呼救

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股4/300
首頁 / 證券

美股道瓊勁揚 分析師：台股拚反攻

2022/10/25 08:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北25日電）美股道瓊指數終場勁揚417點，台股24日漲勢收斂，「萬三」關卡得而復失，終場收在12856.98點，分析師指出，美股今天大漲有望持續激勵台股反攻。

美股財報季本週邁入高潮，3大指數有好的起步，道瓊指數終場勁揚417點，站上6週來最高點，漲幅1.34%。標準普爾500指數上漲44.59點，漲幅1.19%，收在3797.34點。以科技股為主的那斯達克綜合指數攀漲92.9點，漲幅0.86%，收在10952.61點。

台股24日早盤勁揚逾200點、衝破萬三，但受到蘋概股雙雄翻黑、港股探底影響，指數終場收在12856.98點，上漲37.78點。

三大法人合計買超40.17億元。其中，自營商買超38.14億元，投信買超16.07億元，外資及陸資賣超14.04億元。

分析師指出，限空令只能減緩恐慌氣氛，難以逆勢拉抬股市，進入美國財報週，美股大漲，有望持續激勵台股。（編輯：楊凱翔）1111025

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台股挑戰萬三失利 分析師：後續關注美科技股財報