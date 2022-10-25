華德動能中港廠產能提升 拚2025年電巴滲透率35%

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（中央社記者鍾榮峰台北25日）車王電轉投資華德動能今天表示，台中中港新廠明年日產能約2輛、年產能上看600輛，估2025年日產能約3輛、年產能上看1000輛，力拚在台灣電動巴士市場達35%滲透率。

華德動能下午與車王電受邀參加券商聯合法人說明會，回顧華德動能電動巴士布局，總經理楊誌榮指出，從2011年上路以來，迄今已有客戶28家，國內12個縣市投入實際營運，2020年獲得日本住友商事投資。

楊誌榮表示，華德動能今年通過交通部示範型計畫廠家，在宣導期間累計已獲准270輛示範電動巴士，4月華德動能首輛客車電動化方案出口到日本，6月台中中港新廠投產；在充電廠站方面，目前已完成9廠站營運，12廠站及示範計畫簽約客戶持續進行。

展望未來產品規劃，在電動巴士部分，楊誌榮表示，今年第4季申請第3期示範型資格審查，2023年將推出12公尺交通車種，2024年推出採用國產電池芯的10公尺低地板甲類電動大巴，並推出7公尺低地板乙類電動中巴；此外，華德動能也積極布局物流車等商用特種車。

楊誌榮表示，華德動能力拚2025年在台灣電動巴士市場達到35%的滲透率。

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在中港廠成車產能規劃上，楊誌榮表示，今年下半年產能可到160輛，以每天1輛的生產速度進行；到明年每天產能可到2輛、年產能上看600輛；預估到2025年每天產能可到3輛、年產能上看1000輛，最高拚年產能1700輛。

在日本市場客車電動化方案布局方面，楊誌榮指出，日本客戶開始採用華德動能三電系統汰換公車，11月到12月有其他日本客戶來台洽談合作。（編輯：張良知）1111025