車王電拚3大方向 年底鋰電池產品出口日本

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北25日）車王電董事長蔡裕慶今天表示，車王電未來鎖定電動載具、數據智控、綠色能源等3大方向，電動巴士布局9公尺車種，鎖定東南亞等新興市場，今年底電動堆高機鋰電池產品，可出口至日本。

車王電和華德動能下午受邀參加券商舉行聯合法人說明會，展望未來營運動能，蔡裕慶指出，車王電鎖定電動載具、數據智控、綠色能源等3大方向，其中電動載具的電動巴士除了12公尺車種外，也布局9公尺車種，鎖定東南亞等新興市場；蔡裕慶並透露，今年底電動堆高機鋰電池產品，可出口至日本車輛製造廠商。

在數據智控，蔡裕慶指出，車王電持續布局車隊管理營運平台和物聯網雲端平台，綠色能源布局創能儲能和綠色金融。

法人問及轉投資華德動能何時損益兩平，蔡裕慶預估，交車量約300輛到400輛之間，損益兩平可達成，他不諱言表示，目前電池價格上揚，增加華德動能成本，不排除採用磷酸鋰鐵電池產品。

法人問及華德動能何時申請轉上市櫃，蔡裕慶表示，持續評估中、目前並未決定，但有機會朝此方向前進。

法人談到鴻海及MIH開放電動車聯盟也布局電動巴士的影響，蔡裕慶表示，華德動能未來布局與MIH和中國比亞迪（BYD）不一樣，他預期鴻海集團一定會成功，到2025年，MIH聯盟將有強大的競爭力。

對於車用半導體晶片影響，蔡裕慶不諱言表示，電動車用半導體供貨有改善，但仍有部分影響，未來也會採用其他電池芯材料。

車王電自結第3季合併營收新台幣8.97億元，站上歷年單季第3高，累計今年前3季自結合併營收24.33億元，較去年同期成長21.13%。

從營收比重來看，今年前3季車王電汽車電子占比約52.6%，汽車及產業鋰電工具占比約25.8%，電動巴士與電動商用車模組占比約21.5%；從市場來看，前3季美洲占比約42%，歐洲占比約13.5%，亞洲占比約19.2%，台灣內銷占比約22.8%。

車王電指出，合併華德動能部分影響營業費用和毛利率表現，近2年專案研發費用和運費增加。（編輯：趙蔚蘭）