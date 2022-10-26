美股收高 法人：留意美重量級企業財報效應

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（中央社記者張建中台北26日電）美股收高，道瓊指數上揚逾1%，那斯達克與費城半導體指數大漲超過2%。不過，法人表示，微軟（Microsoft）等財報不如預期，引發科技股盤後重挫，是否牽動台股表現值得觀察。

可口可樂等企業財報優於預期，加上美債殖利率滑落，美股25日持續收高。道瓊工業指數上揚337.12點，漲幅1.07%；標準普爾指數上漲61.77點，漲幅1.63%；那斯達克指數上漲246.51點，漲幅2.25%；費城半導體指數揚升53.14點，漲幅2.26%。

國內外產業訊息方面，台積電總裁魏哲家透過影片罕見鼓勵員工多與家人相處，休假充電後再繼續努力。市場對台積電產能鬆動疑慮升高，衝擊台積電股價25日滑落至新台幣371元，創27個月新低價，下挫16元，跌幅4.13%，符合限空令規範，今天平盤下不得融券賣出。

智原預期，今年矽智財（IP）、量產及客戶委託設計服務（NRE）3大業務營收可望同創新高，全年整體營收成長逾6成的目標應可順利達成。

因應市場需求減緩，記憶體製造廠旺宏產能利用率將調降20%至25%，今年資本支出也將下修至106億元，較原訂的140億元調降24%。

金管會統計，壽險業9月底淨值驟降至8285億元，單月大減5385億元，壽險業淨值單月降低金額較2020年3月COVID-19釀股災時更劇烈。

法人表示，美國重量級企業開始陸續公布財報，可能影響美股表現，同時牽動台灣相關供應商股價走向，值得觀察留意。（編輯：郭無患）1111026