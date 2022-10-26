美中科技戰衝擊科學園區 吳政忠：明年會辛苦一點

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（中央社記者鄭鴻達台北26日電）美中科技戰愈演愈烈，立委擔憂對科學園區衝擊加劇。國科會主委吳政忠今天表示，明年科學園區的營業額尚無法預估，但他坦言「明年應該是會比較辛苦一點」。

吳政忠今天出席立法院教育及文化委員會報告國科會業務概況並備質詢。因美中科技戰愈演愈烈，美國也對中國祭出更嚴格的晶片禁令，國民黨立委林奕華質詢時關切對台灣科學園區的衝擊。

林奕華表示，除美中科技戰影響，英特爾公司（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）表示明年大家都要消耗晶片庫存，且美、歐也規劃要逐步提高其晶片製造全球占比。

林奕華說，科學園區去年產值有新台幣3.7兆元，今年預計破4兆元，目前看今年1至8月的表現，4兆元應可達標，但因上述各種因素，是否能預估明年科學園區產值。

吳政忠表示，他現在無法預估明年科學園區產值，但他坦言「明年應該是會比較辛苦一點」，但這不只牽涉科技，也與地緣政治、經濟都有關，會再與經濟部、國發會研商後，儘速提出評估報告因應。

同時，吳政忠補充，英特爾是台積電的競爭對手，他們說的話國科會尊重，但不能完全都聽。

此外，國民黨立委吳怡玎質詢時關切科學園區供電議題，她以竹科、中科與南科比較，質疑南科出現降壓供電的頻率高於另外兩園區，因此質疑南科的供電是否不穩。

吳政忠答詢，他有注意到此現象，若科學園區供電一有壓降就會回報，電網與變電所是台電在處理，也都有積極維護電網的供電平穩。

南部科學園區管理局長蘇振綱補充，台電一直都有在改善電網供電品質，也在增設電力和變壓系統，且每次有壓降事故後都會和廠商一起檢討，南科也有請台電與用戶端一起改善。

吳怡玎追問為何每次壓降都是降南科，蘇振綱則回覆，這有區域電網的影響，也可能有用戶端因保養，或是相關線路的問題，各種可能都有，並沒有明確答案。

在吳怡玎要求下，吳政忠當場承諾會再找台電溝通，積極為科學園區爭取應有的權益。（編輯：林淑媛）1111026